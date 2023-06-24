Спелеолог Юрий Долотов рассказал, какую тайну скрывает армия "Ста тысяч солдат" во Франции

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-востоке Франции можно обнаружить горы Севенны, где расположена загадочная система пещер Трабук. В одной из них, известной как "Сто тысяч солдат", находится удивительное природное явление. Этот феномен получил своё название из-за своеобразной формы и расположения сталактитов, напоминающих маленьких солдатиков.

Исследования пещерного комплекса Трабук были начаты спелеологами ещё в далёком 1823 году. В то время они прошли всего лишь десять километров пещер и обнаружили игольчатые сталактиты, состоящие преимущественно из кальция и образовавшиеся под водой. Вместе они создают впечатление, будто тысячи солдат выстроились в ряд. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Спелеолог Юрий Долотов объясняет, что высота каждого "солдата" составляет всего несколько сантиметров, но их многочисленность создаёт впечатление мощного воинственного отряда. Подобного явления не наблюдалось ни в одной другой пещере мира.

Наиболее распространённое объяснение происхождения этих сталактитов связано с паровыми процессами. Когда вода протекает над и под слоем известняка, образуются осадки, которые со временем превращаются в "сосульки".

"Вероятно, такая форма образования пещерного покрытия может быть связана с вариациями уровня воды и перекрывающихся дисков. Однако до сих пор остаётся загадкой точный механизм формирования этих миниатюрных сталактитов, которые напоминают каменные сосульки", — отмечает Долотов.

Помимо своей природной интересности, пещеры Трабук имели и историческое значение. В прошлом различные люди, включая разбойников-трабуйкаров, находили убежище в них. Однако их точное использование и роль в истории остаются неизвестными для учёных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Учёные обнаружили пещеру, которая была изолирована 5 миллионов лет