Неандертальцы создали старейшие в Европе рисунки во французской пещере

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому исследованию, самые древние рисунки в Европе, обнаруженные во французской пещере, запечатленной на десятки тысяч лет, скорее всего, не были созданы современными людьми, а представляют собой творения неандертальцев.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Ученые изучили ряд нефигуративных рисунков, предположительно, созданных древними в пещере Ла Рош-Котар, которая расположена в 240 километрах к юго-западу от Парижа, говорится в журнале PLOS.One 21 июня.

Пещера была запечатана наносами до конца XIX века. Современные раскопки на этом месте привели к находкам многочисленных каменных инструментов, стиль которых ассоциируется с Неандертальцами, что указывает на то, что они создали искусство.

Древнее фигуративное искусство, включая настенные росписи, широко известно на европейских местах, с рисунками лошадей, львов и отпечатков рук, являющихся знаменитыми примерами верхнепалеолитической культуры, которые уходят в глубь истории на 35 000 лет. Десятилетиями исследователи считали, что эти произведения являются признаками поведения современного человека, но недавно исследователи нашли более древние примеры нефункциональных предметов и искусства в Европе и в других регионах мира, такие как 51 000-летняя кость с резным рисунком в Германии, созданная Неандертальцами; однако, Homo sapiens приписываются рисунок бородавчатой свиньи 45 500 лет назад в Индонезии.

В пещере Ла Рош-Котар исследователи обнаружили восемь панелей с более чем 400 следами абстрактных линий и точек. Ученые называют эти следы "гравюрами", потому что они представляют собой целенаправленное удаление материала, выполненное с помощью инструмента или пальца.

"Это удаление материала не случайно и не имеет практической цели", — говорится в их исследовании, а скорее "целенаправленное и тщательное".

Чтобы выяснить, как были созданы эти гравюры, исследователи провели эксперимент в аналогичной пещере, в котором один человек создавал отметки с помощью пальцев, костей, дерева, оленьего рога, кремня и металлических точек на стене из камня. Затем другой записывал, как выглядят эти отметки, и с помощью фотограмметрических методов — техники, которая использует сотни фотографий для создания виртуальных 3D-моделей — сравнивал экспериментальные отметки с древними.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...