Учёные из США создали прозрачных моллюсков для нейронных исследований

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках исследования ученые из США провели изучение головоногих моллюсков с помощью инновационного инструмента CRISPR-Cas9. Целью было изменить гены этих моллюсков и изучить, как это влияет на их функции и поведение. Сосредоточив внимание на конкретном гене, отвечающем за образование пигмента в глазах и коже головоногих моллюсков, исследователи использовали CRISPR-Cas9 для точного изменения этого гена и изучения его влияния на пигментацию моллюсков.

Двойная роль гена

Примечательно, что в ходе исследования ученые наткнулись на другой ген, который выполняет аналогичную функцию у других животных и также присутствует у головоногих моллюсков. Проведя эксперименты с двойной модификацией обоих генов, они сделали удивительное открытие: это привело к появлению фенотипа альбиноса, характеризующегося отсутствием пигментации.

Затем ученые использовали этих моллюсков-альбиносов для изучения нейронных сигналов в их мозге. Используя передовую технику микроскопии, известную как двухфотонная микроскопия, они визуализировали активность нейронов, связанную с кальцием и передачей сигналов.

Расширение представлений о генетических механизмах

Это новаторское исследование позволило ученым глубже понять генетические механизмы, лежащие в основе удивительных способностей головоногих моллюсков. Кроме того, использование образцов-альбиносов для наблюдения за их мозговой активностью открывает новые возможности для дальнейшего изучения сложных организмов и их нейронной динамики. Эти результаты имеют большое значение для будущих исследований в данной области.

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