Ещё до 2028 года искусственный интеллект придёт на смену юристам, экономистам, менеджерам и копирайтерам, уверен главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артём Геллер.
По его словам, больше повезёт людям творческих профессий: они понадобятся, чтобы какое-то время обучать нейросети, но в дальнейшем и их присутствие будет необязательным.
"И, конечно, еще целый ряд SMM-специалистов, копирайтеров, людей, кто работает с текстом, редакторов. Тут прям будет катастрофа", — добавил Геллер в интервью изданию URA.RU.
Этим людям, подчеркнул эксперт, придётся перепрофилироваться, так как уже сейчас понятно, что искусственный интеллект будет выполнять работу быстрее и качественнее человека.
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