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Создатель сайта Кремля перечислил профессии, которые скоро заменят нейросети

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Наука

Ещё до 2028 года искусственный интеллект придёт на смену юристам, экономистам, менеджерам и копирайтерам, уверен главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артём Геллер.

Создатель сайта Кремля перечислил профессии, которые скоро заменят нейросети

По его словам, больше повезёт людям творческих профессий: они понадобятся, чтобы какое-то время обучать нейросети, но в дальнейшем и их присутствие будет необязательным.

"И, конечно, еще целый ряд SMM-специалистов, копирайтеров, людей, кто работает с текстом, редакторов. Тут прям будет катастрофа", — добавил Геллер в интервью изданию URA.RU.

Этим людям, подчеркнул эксперт, придётся перепрофилироваться, так как уже сейчас понятно, что искусственный интеллект будет выполнять работу быстрее и качественнее человека.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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