Маркетолог о господстве нейросети: "Есть способ не остаться без работы людям"

4:36 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Нейронные сети сейчас крайне популярны и широко используются в разных сферах. Маркетолог, руководитель рекламного агентства megatarget Сергей Сухов поделится с читателями Pravda.Ru своим мнением о нейросетях, которые уже завтра могут заменить маркетологов

Что такое нейросеть

Нейросеть — это компьютерная модель, которая моделирует функционирование человеческого мозга. Она состоит из множества связанных между собой нейронов, которые обрабатывают входные данные и генерируют выходные данные.

Основными компонентами нейросети являются слои нейронов. Каждый слой состоит из нейронов, которые связаны между собой и обрабатывают данные. Нейроны входного слоя получают данные из внешнего мира, а нейроны выходного слоя формируют ответ нейросети.

В процессе обучения нейросети ей предоставляются обучающие данные, на основе которых она определяет закономерности и паттерны в данных. Эти закономерности затем используются для решения задач и прогнозирования новых данных.

Нейросети находят широкое применение в различных областях, таких как:

компьютерное зрение,

обработка естественного языка,

распознавание речи,

робототехника,

финансы,

медицина и другие

Потенциал нейросетей

Нейросеть может помочь маркетологу в выполнении некоторых задач, таких как:

анализ данных,

прогнозирование тенденций,

сегментация аудитории,

автоматизация некоторых рутинных процессов.

Однако на данный момент нейросети не могут полностью заменить маркетолога, поскольку маркетинг — это комплексная и многогранная дисциплина, которая требует не только аналитических навыков, но и креативности, стратегического мышления и общения с клиентами.

Например, маркетолог должен понимать психологию потребителя, разрабатывать креативные и эффективные стратегии продвижения товаров и услуг, адаптировать маркетинговые кампании под конкретную аудиторию и т. д. Эти навыки требуют человеческого опыта и интуиции, которые на данный момент не могут быть полностью заменены нейросетями.

Тем не менее в будущем возможно, что нейросети будут развиваться и смогут заменять человеческие навыки в маркетинге, однако на данный момент это не является реальностью.

Что сделать, чтобы вас не заменили?

Научитесь пользоваться нейросетями. Сейчас это сделать максимально просто, пока интерфейс и функции нейросетей максимально юзерфрендли. Если вы хотите быть на коне, рано или поздно вам стоит освоить данный инструмент, иначе другие специалисты будут просто впереди вас. Многие компании, такие как Google, уже сокращают штат сотрудников, заменяют их специалистами, работающими с нейросетями.

Такие сотрудники работают быстрее и точнее, используют свободное время на стратегические задачи, а не на операционку вроде "проанализировать целевую аудиторию”.

Не хотите остаться за бортом? Самое время научиться использовать нейросети хотя бы на базовом уровне.

Лайфхаки по работе с нейросетями

Тексты

Для работы с текстами можно использовать Chat GPT и Notion. Эти инструменты имеют общую базу, однако Notion обладает дополнительным преимуществом — он может автоматически создавать тексты для социальных сетей, блогов или заголовки. Более того, Notion может изменять длину, стиль и тон готового текста, чтобы он соответствовал заданным параметрам. Это позволяет существенно сократить время на написание и редактирование текстов, что очень удобно в работе.

Картинки

Midjourney — данная нейросеть отлично подходит для генерации картинок. При помощи неё можно делать баннеры на сайт, картинки для рекламы, посты в соцсети, изображения на сайт и для воронок.

Звук

Нейросеть Runway может быть использована для обработки звука в видео после съемки, например, для удаления незначительных шумов, таких как треск. Хотя сильные шумы не всегда могут быть устранены.

Нейросеть представляет невероятный инструмент, который может увеличить скорость работы. Хотя нейросеть не может заменить маркетологов, она может быть использована как роботизированный помощник.

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