В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта

В Австралии учёные приготовили необычное блюдо, которое явно заинтересовало бы гурманов со всего мира, речь идёт всего лишь про одну фрикадельку, уникальность которой в том, что она из мяса мамонта. Аналог мяса мамонта удалось вырастить с использованием элементов ДНК шерстистого мамонта в лаборатории компании Vow.

Как пишет издание The Guardian, цель данной кампании — показать возможности биотехнологий в получении продуктов питания. С их помощью компания рассчитывает начать в этом году поставки в Сингапур мяса японских перепелов, выращенного также в лаборатории.

Как отмечается, фрикаделька размером с грейпфрут была выставлена в научном музее NEMO в Амстердаме.

В учёных кругах ходит легенда, что в Нью-Йорке в 1951 году на вечеринке одного клуба приглашённые пробовали на вкус мясо мамонта, который был разморожен на Аляске. При этом гурманы дают разные оценки — кому-то стейк показался невкусным, другие посчитали, что мясо мамонта похоже на замороженную говядину.

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