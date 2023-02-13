В Приморском крае назвали причины, по которым тигры появляются рядом с людьми: несанкционированные свалки

В Приморском крае объяснили, почему в регионе тигры передвигаются вокруг населённых пунктов.

"Системные проблемы — беспризорные животные и несанкционированные свалки, которые и привлекают животных к населённым пунктам", — сообщил гендиректор Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергей Арамилёв, слова которого приводит vostokmedia.com.

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Опасная дружба с тигром