FT: учёные Принстонского университета смоделировали полёт 300 ядерных ракет ВС РФ в США

На прошедшей в Вашингтоне Международной конференции по ядерной политике для присутствующих провели эксперимент. В рамках него им дали возможность побыть в ситуации, когда бы им пришлось на время стать президентом США, которому надо принять решение в ситуации, когда Россия выпустила 300 ядерных ракет по Штатам.

Редактор FT Джон Торнхилл поделился впечатлениями. Он предположил, что запуск воздушных орудий будет представлять собой упреждающий удар, а цель РФ — уничтожение всех шахт США с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования. Он отметил, что Америка будет бессильна перед таким количеством оружий. В результате могут погибнуть 2 млн человек.

"У меня есть 15 минут, чтобы ответить. Часы тикают, и мне предлагают три варианта действий. Все они предусматривают нанесение ответных ударов по России. По расчётам, там погибнет от пяти до 45 миллионов человек. Что мне делать?", — рассказывает Торнхилл.

Данная разработка была придумана экспертами из Принстонского университета с целью предугадывания реакций людей.

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