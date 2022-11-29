На Гавайях извергается крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа

Впервые за 40 лет на Гавайях пробудился вулкан Мауна-Лоа, учёные называют его самым крупнейшим из действующих.

Кроме внушительных размеров он отличается активностью — с начала наблюдений в 1843 году вулкан извергался 33 раза.

По словам специалистов местной Геологической службы, пока лавовые потоки сосредоточены на вершине и не несут угрозы для населённых пунктов. Тем не менее, эксперты предупреждают, что ситуация может измениться, а потому жители должны сохранять бдительность.

Пока основную опасность представляют вулканический газ и мелкий пепел, которые могут затруднить использование авиации в районе извержения.

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