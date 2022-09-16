Учёный Колесников указал на научность работ новых шнобелевских лауреатов

Академик РАН Сергей Колесников оценил работы, авторы которых получили Шнобелевские премии. Журнал "Анналы невероятных исследований" создал эту награду, чтобы рассказать о забавных научных трудах.

По мнению учёного, некоторые работы могут стать частью серьёзных открытий. В качестве примера специалист рассказал об исследовании, согласно которому у влюблённых людей одинаковый сердечный ритм.

Вместе с этим эксперт допустил, что мороженое способно уменьшить боль при химиотерапии. Также Колесников прокомментировал выявленный принцип, по которому утята ходят за мамой.

"Утята вылупляются по очереди, устанавливается иерархия в их взаимоотношениях друг с другом и матерью: первенец, тот, кто более жизнеспособен, он ближе к ней", — объяснил учёный, слова которого передаёт Радио 1.