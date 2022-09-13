Специалисты Пермского политехнического университета сделали асфальт из нефтяных отходов. Как подчеркнули российские журналисты, это исследование позволит уменьшить стоимость производства покрытия.
Учёные сформировали три набора образцов асфальтобетона. Содержание тяжёлых металлов оказалось на уровне нормы.
"Технология может применяться как импортозамещение", — написали в properm.ru.
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