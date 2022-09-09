В Удмуртии призвали не строить полигон по хранению нефтеотходов рядом с прудом

Депутат Воткинского района Александр Мазунин объяснил, почему в Удмуртской Республике не стоит строить рядом с прудом полигон по переработке нефтяных отходов. В качестве примера политик привёл влияние похожего объекта на окружающую среду в Шарканском районе.

По словам Мазунина, эксперты Минприроды по региону выяснили, что этот полигон серьёзно навредил лесу и загрязнил почву. Специалисты сфотографировали высохшие деревья, подчеркнул депутат.

"Судьба близлежащих лесов примерно понятна. Самая настоящая опасность грозит и Воткинскому пруду — источнику питьевого водоснабжения города", — заявил политик, слова которого приводит udm-info.ru.