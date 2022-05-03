Никуда не денутся: глава НАСА счёл, что Россия не уйдёт с МКС до 2030 года

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон считает, что Россия продолжит сотрудничество по проекту Международной космической станции до 2030 года.

В ходе слушаний в сенате США он заявил, что в возглавляемом им агентстве видят "все причины, почему Россия продолжит сотрудничество в ближайшем будущем".

По словам Нельсона, Россия не выходит из соглашения по Международной космической станции.

"В последние дни выходят новости под вводящими в заблуждения заголовками. Если вы прочитаете статьи, в них излагается то, что не соответствует комментариях лиц из "Роскосмоса", российского космического агентства", — цитирует главу НАСА "Интерфакс".

Напомним, в начале апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что получил письма от руководства НАСА, Европейского космического агенства и Канадского космического агентства на предложение снять санкции с российской космической отрасли. Суть ответов сводилась к тому, что санкции не мешают продолжению сотрудничества, по МКС в первую очередь. По словам Рогозина, такие ответы российскую сторону не устроили.

А 30 апреля Рогозин сообщил, что правительство определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС.

"Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС", — сказал глава "Роскосмоса".

Согласно взятым на себя обязательствам, Россия работает на Международной космической станции до 2024 года. Ранее, говоря о планах по продлению работы станции до 2030 года, Дмитрий Рогозин говорил, что для этого потребуются колоссальные ресурсы.