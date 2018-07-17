Онкобольным помогут меньшие дозы "химии"

Технология успешного лечения онкологии с меньшими дозами химиотерапии разработана экспертами новосибирского Института цитологии и генетики. Метод получил название "Каранахан" ("убивающий причину").
Суть в том, что в некоторые периоды раковые стволовые клетки особенно уязвимы. Ученые объяснили, что во время исследований они обнаружили у них способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Опыты показали, если внедрять клетку в них с промежутками после химиотерапии, то злокачественная клетка не сможет восстановиться и разрушится.
У метода есть и другое название "3+1", так как три цикла препарата уничтожают основной объем клеток-убийц, а последний "добивает" оставшиеся стволовые раковые клетки. Испытания успешно пройдены на грызунах, а также клеточных культурах человеческой глиобластомы.
Кроме того, эксперты выяснили: у каждого вида рака различные жизненные циклы, а значит, необходимо для каждого заболевания, и даже пациента, разрабатывать индивидуальную схему. Это позволит повысить эффект от химиотерапии, не увеличивая дозу препарата, и больные смогут дольше жить после такого лечения.
Уже пройдены доклинические испытания. Ученые готовы приступить к клиническим, однако для этого необходимы инвестиции.
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