Российский спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту. Запуск осуществлялся с космодрома Плесецк. Об этом СМИ стало известно от пресс-службы Минобороны.
Запуск был начат в 00:46 (время московское), через десять минут от 3 ступени ракеты отделилась головная часть, в состав которой входил разгонный блок "Фрегат" и "Глонасс-М". Задачей блока было довывести спутник на расчетную орбиту, с ней он справился успешно.
В ведомстве рассказали, что все системы аппарата работают нормально. Навигационный спутник после вывода на орбиту принял на управление Главный испытательный космический центр им. Г. С. Титова Космических войск ВКС.
"Глонасс-М" — серия аппаратов отечественной навигационной системы ГЛОНАСС, относится ко второму поколению. От первого отличается сроком активного существования (семь лет), излучает по два сигнала, именно это позволило повысить точность местоположения объектов в два с половиной раза.
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