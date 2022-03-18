Military Watch Magazine: Ракета "Искандер-М" оказалась опаснее, чем считалось

Западные военные эксперты признают, что российский ракетный комплекс "Искандер-М" оказался недооценённым. Американское издание Military Watch Magazine назвало его крайне опасным в вопросах прорыва обороны.

За время проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе армия России, выполняя задачи по демилитаризации Украины, использует множество видов высокоточного оружия, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Американский журнал Military Watch Magazine напомнил, что российские войска официально ещё не использовали свой самый боеспособный комплекс "Искандер-М", но уже понятно - он оказался опаснее, чем предполагалось ранее.

Автор материала в MWM пояснил, что внимательно следит за спецоперацией, а также проанализировал использование "Искандеров" в Сирии. Его выводы неутешительны: ракета может легко сбить противника с толку и прорвать любую противовоздушная оборону.

Как только ракету берёт на прицел ПВО противника, активизируется специальная система защиты. "Искандер-М" начинает отстреливать специальные ловушки, которые сбивают с толку большинство современных систем ПВО. Эксперт предполагает, что ракета имеет шесть подобных "обманок".

Также статья утверждает, что российская ракета оснащена собственной системой РЭБ, то есть может попросту заглушить радиолокационные чистоты вражеской ПВО.

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