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Автор Ольга Лебедева

Bloomberg выяснил, как умные часы и фитнес-браслеты "гробят" здоровье

Наука » Технологии

Волна популярности "умных гаджетов" в виде часов и фитнес-браслетов, захлестнувшая сторонников ЗОЖ, не даёт им увидеть вред, который они наносят своему здоровью, надевая их на запястье.

Bloomberg выяснил, как умные часы и фитнес-браслеты "гробят" здоровье

Об этом пишет Bloomberg, специалисты которого провели собственное исследование.

Главная опасность наручных гаджетов, по версии таблоида, может быть обозначена, как "эффект ноцебо" (в переводе с латыни — "я причиню вред” — Прим. ред).

"Они предназначены для измерения количества пройденных шагов, побуждают вас больше заниматься спортом и ежедневно сообщают о вашем психическом и физическом здоровье, — говорится в материале Bloomberg. — Но они одновременно заставляют вас чувствовать себя хуже, когда мониторят показатели 24-7, регулярных уведомляя, что вы напряжены, устали, в хорошей форме или непродуктивны. Иногда даже изменение цвета определенного сигнала, связанного со здоровьем, может вызвать дискомфорт".

Кроме "постоянной слежки за физиологическими показателями", предупреждают проводившие исследование спецы, умные часы "побуждают вас быть активными и максимально выкладываться во время тренировок".

"Так чего больше — пользы от того, что гаджет следит за вашим здоровьем, или вреда от постоянной необходимости быть в тонусе?"

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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