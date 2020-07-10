Samsung разработала электронный фитнес-браслет

Корпорация Samsung разработала электронный гаджет, который, судя по описанию в патенте, представляет собой фитнес-браслет.

"Загадочный" девайс от Samsung

О новой разработке пока мало что известно. Сообщается только, что устройство будет поддерживать протокол беспроводной связи Bluetooth. Гаджет оснащен элементом, похожим на датчик ритма сердца, поэтому, скорее всего, Samsung скоро представит свой фитнес-браслет.

Последнее подобное устройство от компании — фитнес-трекер Galaxy Fit. Вероятно, что Samsung собирается выпустить новую версию этого браслета.

Учитывая то, что патент появился за месяц до мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, которое будет проходить 5 августа, можно предположить, что среди новых девайсов, которые покажет Samsung будет и новый фитнес-браслет.

Ранее специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья.