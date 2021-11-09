Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"

Вакцина от COVID-19 "КовиВак" пользуется в России большой популярностью: она быстро заканчивается, за ней выстраиваются очереди, а чиновники стараются сделать прививку именно этим препаратом.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил в беседе с изданием Ura.ru, что такая популярность "КовиВака" связана не с научными данными, а с убеждённостью людей, что старые технологии лучше, надёжнее, и с ничем не обоснованными предположениями, что именно этот препарат является более эффективным:

"У людей в сознании всё равно закреплено, что старая технология лучше. Спрос на вакцину есть, но предложение обеспечить не получается, потому что технология производства этой вакцины не позволяет масштабировать его в том количестве, которое необходимо для всех желающих".

Ещё одна причина востребованности "КовиВака", по словам Тимакова, в том, что согласно результатам исследований, эта вакцина переносится лечше "Спутника V".

Вирусолог Александр Чепурнов согласен со своим коллегой. Он заявил, что "КовиВак" менее реактогенен:

"У "Спутника V" есть такие неприятные вещи, которых у вакцины с убитым вирусом (к которым относится "КовиВак") меньше. "КовиВак" — высокоочищенный препарат, и люди гоняются за тем, что легче переносится".

По мнению Чепурнова, вторая причина высокого спроса на эту вакцину — как раз в её дефиците. По его словам, если чего-то мало, люди стараются получить именно это. Вирусолог добавил, что сам по себе "КовиВак" слабее, чем "Спутник V".

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