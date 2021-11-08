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В "Векторе" сообщили о вакцинах от коронавируса для детей

Наука

В Екатеринбургском НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" сообщили, что разработанные здесь вакцины "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", которые сейчас широко используются для вакцинации взрослых, могут использоваться и для прививок детям. По словам руководителя НИИ Александра Семёнова, гласное достоинство этих препаратов — в их универсальности.

В "Векторе" сообщили о вакцинах от коронавируса для детей

Специалист пояснил Ura.ru, что благодаря своему универсальному составу эти препараты одинаково хорошо подходят для прививок взрослым гражданам, а также детям:

"Текущий состав вакцин "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований".

Несмотря на оптимистичный прогноз, Семёнов заявил, что пока такие исследования центр проводить не планирует. По словам специалиста, сейчас не стоит задача по разработке специальной детской вакцины от коронавируса.

Ранее родители из Перми заявили о своей готовности бороться с требованием обязательной вакцинации детей, если оно появится. По словам Людмилы Елтышевой, главы пермского движения "За права многодетных", вакцинация в любом случае — это добровольное и разумное, а не принудительное.

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Российская вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского центра устойчива против новых мутаций коронавируса.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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