EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак лишилась роли ведущей на конкурсе красоты в США
Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем на границе РФ
В Москве началась Всероссийская перепись населения
Владимир Жириновский заявил, что российским семьям частично необходим домострой
В Госдуме ответили на угрозы Украины из-за участия Крыма в переписи населения
Киркоров ударил Костюшкина между ног
В 2021 году организации Москвы уплатили на 30% больше налога на прибыль
Талибы* приедут в Россию на встречу "московского формата" по Афганистану
Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител

Инцидент на МКС: Рогозин "всыпал" генконструктору "Энергии"

Наука

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "всыпал" генеральному конструктору ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителю полёта российского сегмента МКС Владимиру Соловьёву за инцидент с потерей ею ориентации. Сообщил об этом сам Соловьёв. А вот известно об этом стало из трансляции переговоров, которая идёт на сайте NASA.

Инцидент на МКС: Рогозин "всыпал" генконструктору "Энергии"

Инцидент произошёл во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18", на котором 17 октября должен вернуться на Землю "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко), а также космонавт Олег Новицкий.

В ходе переговоров с МКС Владимир Соловьёв призвал космонавта не волноваться:

"Олег, не бери в голову. Ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович (Рогозин) всыпал за это, всё нормально".

Генконструктор уточнил, что операцию по включению двигателей всё равно требовалось провести, дабы проверить, все ли исправно, сообщает ТАСС.

В "Энергии" уточнили, что ориентация МКС после инцидента была оперативно восстановлена, угрозы для экипажа нет. Сейчас на борту Международной космической станции находятся десять человек.

Напомним, 21 июля с космодрома Байконур был запущен модуль "Наука", который 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. После стыковки в результате кратковременного программного сбоя на модуле произошёл внезапный запуск двигателей. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Так сообщалось первоначально, потом появились данные, что станция могла развернуться больше, чем на 45 градусов.

Затем стало известно об отказах систем модуля "Наука", которые возникли после его выведения на околоземную орбиту. Эти отказы удалось устранить в кратчайшие сроки. Специалисты на Земле в течение восьми суток непрерывно вели работу по устранению сбоев и добились успеха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия отправила в космос первый «киноэкипаж». Как это было
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Мисс КГБ — 1990: как выбирали самую красивую шпионку СССР
В Москве началась Всероссийская перепись населения
Владимир Жириновский заявил, что российским семьям частично необходим домострой
В Госдуме ответили на угрозы Украины из-за участия Крыма в переписи населения
Киркоров ударил Костюшкина между ног
В 2021 году организации Москвы уплатили на 30% больше налога на прибыль
Талибы* приедут в Россию на встречу "московского формата" по Афганистану
Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител
В ХМАО возбудили дело из-за попытки устроить самосуд над полицейским
Онанизм не виноват в слепоте и волосатости рук
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
Ирина Шлионская Гипноз по телефону: как распознать и не попасться на удочку Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Мисс КГБ — 1990: как выбирали самую красивую шпионку СССР Дмитрий Соколов Любовь Степушова Сплотимся против России и станет теплее: Боррель удивил политиканством Любовь Степушова
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Общество
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников