Инцидент на МКС: Рогозин "всыпал" генконструктору "Энергии"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "всыпал" генеральному конструктору ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителю полёта российского сегмента МКС Владимиру Соловьёву за инцидент с потерей ею ориентации. Сообщил об этом сам Соловьёв. А вот известно об этом стало из трансляции переговоров, которая идёт на сайте NASA.

Инцидент произошёл во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18", на котором 17 октября должен вернуться на Землю "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко), а также космонавт Олег Новицкий.

В ходе переговоров с МКС Владимир Соловьёв призвал космонавта не волноваться:

"Олег, не бери в голову. Ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович (Рогозин) всыпал за это, всё нормально".

Генконструктор уточнил, что операцию по включению двигателей всё равно требовалось провести, дабы проверить, все ли исправно, сообщает ТАСС.

В "Энергии" уточнили, что ориентация МКС после инцидента была оперативно восстановлена, угрозы для экипажа нет. Сейчас на борту Международной космической станции находятся десять человек.

Напомним, 21 июля с космодрома Байконур был запущен модуль "Наука", который 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. После стыковки в результате кратковременного программного сбоя на модуле произошёл внезапный запуск двигателей. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Так сообщалось первоначально, потом появились данные, что станция могла развернуться больше, чем на 45 градусов.

Затем стало известно об отказах систем модуля "Наука", которые возникли после его выведения на околоземную орбиту. Эти отказы удалось устранить в кратчайшие сроки. Специалисты на Земле в течение восьми суток непрерывно вели работу по устранению сбоев и добились успеха.

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