Не гоните лошадей: в СПЧ раскритиковали темпы цифровизации

Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов раскритиковал темпы цифровизации в России и заявил, что нужно сначала оценить риски, прежде чем "гнать лошадей".

По словам Ашманова, в погоне за повсеместной цифровизацией остаётся ряд нерешённых вопросов в области безопасности данных.

"Наши цифровизаторы, которые гонят лошадей, они говорят, что цифровизовать страну необходимо, приводят ряд логичных причин. Но делают это они зачастую от эйфории", - заявил член СПЧ в беседе с РИА Новости.

По его мнению, делается это для того, чтобы "усилить власть", а не для граждан. Как уточнил Ашманов, для эффективной работы необходим "Цифровой кодекс", а не быстрый темп.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение эксперта о том, что цифровые технологии ведут Россию в Средневековье. По мнению члена президиума Совета по внешней и оборонной политике, математика Александра Лосева, частые сбои в системах IT, подрывают экономику и пророчат антиутопические тенденции.

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