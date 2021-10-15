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Не гоните лошадей: в СПЧ раскритиковали темпы цифровизации

Наука » Технологии

Предприниматель в сфере IT, член СПЧ Игорь Ашманов раскритиковал темпы цифровизации в России и заявил, что нужно сначала оценить риски, прежде чем "гнать лошадей". 

Не гоните лошадей: в СПЧ раскритиковали темпы цифровизации

По словам Ашманова, в погоне за повсеместной цифровизацией остаётся ряд нерешённых вопросов в области безопасности данных. 

"Наши цифровизаторы, которые гонят лошадей, они говорят, что цифровизовать страну необходимо, приводят ряд логичных причин. Но делают это они зачастую от эйфории", - заявил член СПЧ в беседе с РИА Новости. 

По его мнению, делается это для того, чтобы "усилить власть", а не для граждан. Как уточнил Ашманов, для эффективной работы необходим "Цифровой кодекс", а не быстрый темп. 

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение эксперта о том, что цифровые технологии ведут Россию в Средневековье. По мнению члена президиума Совета по внешней и оборонной политике, математика Александра Лосева, частые сбои в системах IT, подрывают экономику и пророчат антиутопические тенденции. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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