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Цифровой рубль планируют запустить в России до 2030 года

Экономика

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России до 2030 года.

Цифровой рубль планируют запустить в России до 2030 года

Запуск цифрового рубля в стране предусмотрен Стратегией развития финансового рынка до 2030 года, которую представил для общественного обсуждения Минфин РФ.

"Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством", — цитирует документ ТАСС.

В стратегии предполагается, что запуск цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры. Ожидается, что введение в стране третьей формы денег повлечёт за собой рост доступности и сокращение стоимости услуг для населения и бизнеса.

Как отмечается в документе, в период запуска цифрового рубля правительство и Банк России продолжат оказывать противодействие использованию денежных суррогатов в стране.

"Оно несёт высокие риски для граждан, а также может затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий", — поясняется в стратегии.

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Автор: Владимир Васютченко
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