EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минэкономразвития: зелёная экономика принесёт убытки
Мантуров: Россия профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate
Дальневосточная столица подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Центробанк России: мировой финансовый кризис возможен уже в 2023 году
Депутат Миронов: Россия возвращается к нищете 90-х
Стало известно, экстракты каких растений помогают избавиться от вирусов
"На точке замерзания": глава МИД Чехии рассказал об отношениях с Россией
Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС
Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в регионах

Генпрокуратура: антикоррупционное законодательство готово к цифровому рублю

Экономика » Финансы

Для внедрения в России цифрового рубля в Генпрокуратуре подготовили антикоррупционное законодательство. Об этом на ВЭФ сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам,

Генпрокуратура: антикоррупционное законодательство готово к цифровому рублю

"существует проблема правоприменения. Этим нужно заниматься".

Тестирование цифрового рубля планируют начать в следующем году. По мнению экспертов Центробанка, платёжная система позволит избавиться от разных комиссий, тарифов на переводы и лимитов, которые устанавливают банки для своих абонентов.

Предполагается, что цифровые рубли россияне будут хранить на счетах ЦБ. Но доступ к своим кровным смогут получить через любой банк, клиентом которого являются.

Ранее эксперты "Сколково" и РЭШ усомнились в необходимости внедрения цифровой платёжной системы, посчитав её невостребованной.

С января в тестовом режиме виртуальную валюту внедрят 12 банков страны. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия перейдет на виртуальную валюту
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Греф назвал цену энергоперехода к 2050 году
Минэкономразвития: зелёная экономика принесёт убытки
Мантуров: Россия профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate
"Не на что и не на чем": Росавиации не хватает денег на обучение пилотов
Дальневосточная столица подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Центробанк России: мировой финансовый кризис возможен уже в 2023 году
Депутат Миронов: Россия возвращается к нищете 90-х
Стало известно, экстракты каких растений помогают избавиться от вирусов
"На точке замерзания": глава МИД Чехии рассказал об отношениях с Россией
Киев рассчитывает на сохранение транзита газа через ЕС
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Мир. Новости мира
Госдеп США призвал союзников не заключать оборонные сделки с Россией
Василий Амирджанов Замечание школьника Путину вызвало дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Не нужен нам ваш кредит: Грузия возмущена вмешательством ЕС в её внутренние дела Любовь Степушова Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Германия возмущена абсурдными требованиями к российской газовой трубе
Мир. Новости мира
Германия возмущена абсурдными требованиями к российской газовой трубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников