Генпрокуратура: антикоррупционное законодательство готово к цифровому рублю

Для внедрения в России цифрового рубля в Генпрокуратуре подготовили антикоррупционное законодательство. Об этом на ВЭФ сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам,

"существует проблема правоприменения. Этим нужно заниматься".

Тестирование цифрового рубля планируют начать в следующем году. По мнению экспертов Центробанка, платёжная система позволит избавиться от разных комиссий, тарифов на переводы и лимитов, которые устанавливают банки для своих абонентов.

Предполагается, что цифровые рубли россияне будут хранить на счетах ЦБ. Но доступ к своим кровным смогут получить через любой банк, клиентом которого являются.

Ранее эксперты "Сколково" и РЭШ усомнились в необходимости внедрения цифровой платёжной системы, посчитав её невостребованной.

С января в тестовом режиме виртуальную валюту внедрят 12 банков страны.

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