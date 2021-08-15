Московская пенсионерка купила криптовалюты на два миллиона рублей и прогорела

Московская 72-летняя пенсионерка инвестировала в криптовалюту два миллиона рублей и осталась ни с чем. Бабушку обманули злоумышленники.

Зимой прошлого года жительница Измайлово Валентина Баранова отправилась исследовать тенденции в экономике в кредитную организацию "Восхождение" у станции метро "Новослободская". Менеджер Анастасия обманула бабушку и через манипуляции попросила её вложить миллион рублей в депозит "цифрового золота". В июле старушка должна была получить крупную сумму.

Через год всё тот же специалист Анастасия снова уговорила старушку потратить ещё один миллион рублей на криптовалюту. Деньги опять не вернули, из-за чего Валентина Баранова встревожилась и пошла в полицию.

Ранее компьютеры камчатских властей пытались использовать для майнинга криптовалюты.

Напомним, что журналисты Pravda. Ru разговаривали с Владимиром Ульяновым, руководителем аналитического центра Zecurion, о мошенниках в Сети. Эксперт объяснил, как не пострадать от таких преступников. По его мнению, необходимо всегда "включать режим скепсиса".

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