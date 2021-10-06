Эксперт: цифровые технологии загоняют в "антиутопию и новое Средневековье"

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, математик Александр Лосев рассказал, что цифровизация ведёт человечество в Средневековье, потому что основывается на технологиях 1970-х годов и развивается за счёт подавления реальной экономики.

Лосев прокомментировал недавний масштабный сбой в приложениях и мессенджерах, принадлежащих Facebook.

"Цукерберг (Марк Цукерберг — основатель Facebook. — Прим. ред.) потерял деньги, потому что цифровизация — это деньги и власть в первую очередь. А потом уже сервисы и всё остальное", — сказал Лосев в беседе с argumenti.ru.

По словам политолога, в американском Конгрессе должны пройти слушания по поводу глобального сбоя. Возможно, там будут озвучены истинные причины случившегося.

Лосев отметил, что сейчас в мире происходит интересный процесс: цифровые технологии загоняют людей в "антиутопию и новое средневековье" с отсутствием приватности и правом выбора, которые "заменяются алгоритмами". Соцсети дают возможность людям работать удаленно, но через них можно контролировать человека. Сбой продемонстрировал, что при нештатных ситуациях работы могут лишиться перешедшие на удалёнку люди и дети, которые находятся на дистанционном обучении.

Математик напомнил, что внедрение автоматизированных систем управления и робототехники в производство началось в 1970 — 80-х годах. С этого момента началось развитие цифровой экономики. На нее сейчас делается большая ставка. Однако многие забывают, что это всего лишь сфера услуг.

"Но когда вы строите экономику на услугах, надо понимать, что цифрой нельзя накормить, нельзя согреть, невозможно одеть людей, обеспечить их лекарствами. Это просто цифры", — подчеркнул Лосев.

Во время пандемии мировая экономика обрушилась на 27%, тогда как цифровая выросла на 25%. Её рост произошел за счёт реальной экономики. Если в виртуальном мире интернет-пользователю не нужна еда, электричество, одежда и газ, то в реальном мире человек нуждается во всем этом, добавил математик.

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