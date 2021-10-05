Telegram стал бенефициаром из-за падения Facebook

С момента глобального падения основных социальных сетей (Instagram, Facebook и WhatsApp) Telegram набрал десятки миллионов новых пользователей.

Ситуацию прокомментировал для RT руководитель аналитической службы TGStat Юрий Кижикин.

"По нашим оценкам, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 миллионов новых пользователей", — отметил эксперт.

Telegram работает медленнее: идёт процесс допподстройки

Резкий скачок числа подписчиков может, как предупреждают в Telegram, привести к "незначительным сбоям" в его работе:

"Мессенджер Telegram работает медленнее обычного, но пока держится, — сообщили в поддержке проекта. — Возможна медленная загрузка тяжёлого контента, низкое качество звука и видео при звонках и сложность при загрузке комментариев к публикациям в каналах".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.