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Наука » Технологии » Интернет

С момента глобального падения основных социальных сетей (Instagram, Facebook и WhatsApp) Telegram набрал десятки миллионов новых пользователей.

 

Ситуацию прокомментировал для RT руководитель аналитической службы TGStat Юрий Кижикин.

"По нашим оценкам, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 миллионов новых пользователей", — отметил эксперт.

Telegram работает медленнее: идёт процесс допподстройки

Резкий скачок числа подписчиков может, как предупреждают в Telegram, привести к "незначительным сбоям" в его работе:

"Мессенджер Telegram работает медленнее обычного, но пока держится, — сообщили в поддержке проекта. — Возможна медленная загрузка тяжёлого контента, низкое качество звука и видео при звонках и сложность при загрузке комментариев к публикациям в каналах".

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Почему ТЕЛЕГРАМ это МЕГА ПРИЛОЖЕНИЕ. Тебе БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ Zoom, WhatsApp, Skype, Spotify, VK и др
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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