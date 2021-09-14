Чёртова дюжина: Apple презентовала iPhone 13

Компания Apple презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Proи 13 ProMax. Аппаратной платформой новых моделей стал 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15.

Представители Apple отметили, что в новинках улучшена производительность, в том числе и графическая. Также модели лучше справляются с задачами — в этом им помогает искусственный интеллект.

Главным нововведением с точки зрения дизайна стал экранный вырез. Его решено было уменьшить, при этом диагональ дисплеев осталась прежней. Камеры iPhone 13 и 13 mini теперь находятся по диагонали. Производители обещают, что новые широкоугольные камеры дадут возможность получать хорошее качество фото даже при минимальном количестве света. Помимо этого, при видеосъемке можно будет пользоваться функцией, которая создает эффект размытого фона.

Не так давно социологи заявили, что владельцы iPhone умнее, общительнее и богаче владельцев Android. Прежде чем сделать такой вывод специалисты из университетов Линкольна и Ланкастера провели глобальный опрос.

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