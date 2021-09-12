Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

Производитель китайских смартфонов Xiaomi отреагировал на слухи о блокировке работы своих смартфонов на территории Крыма.

Китайская компания рассказала, что не получала сообщений об обращениях пользователей по поводу блокировки устройств.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi", — написала компания в Facebook.

Ранее Роспотребнадзор также сообщил, что не получил жалоб о блокировке китайских смартфонов на территории полуострова. В ведомстве также рассказали о проведенной проверке, по результатам которой не было жалоб от пользователей.

Ранее портал XDA-Developers рассказал, что смартфоны Xiaomi будут заблокированы для пользователей, проживающих в Иране, Сирии, Корее, в Крыму и ряде других стран. Позже жалобы о сбоях смартфонов появились на Reddit и Facebook.

Правила китайской компании запрещают пользователям экспортировать устройства на территорию любой страны третьим лицам. В список запрещенных стран также вошел Крым. Для экспорта товара необходимо специально разрешение. При этом блокировка смартфонов при несогласованном ввозе не предусмотрена.

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