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Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

Наука » Технологии

Производитель китайских смартфонов Xiaomi отреагировал на слухи о блокировке работы своих смартфонов на территории Крыма.

Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

Китайская компания рассказала, что не получала сообщений об обращениях пользователей по поводу блокировки устройств.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi", — написала компания в Facebook.

Ранее Роспотребнадзор также сообщил, что не получил жалоб о блокировке китайских смартфонов на территории полуострова. В ведомстве также рассказали о проведенной проверке, по результатам которой не было жалоб от пользователей.

Ранее портал XDA-Developers рассказал, что смартфоны Xiaomi будут заблокированы для пользователей, проживающих в Иране, Сирии, Корее, в Крыму и ряде других стран. Позже жалобы о сбоях смартфонов появились на Reddit и Facebook.

Правила китайской компании запрещают пользователям экспортировать устройства на территорию любой страны третьим лицам. В список запрещенных стран также вошел Крым. Для экспорта товара необходимо специально разрешение. При этом блокировка смартфонов при несогласованном ввозе не предусмотрена.

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