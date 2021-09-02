Киберпанк рядом: грузовики-беспилотники выйдут на российские дороги

В Минтрансе анонсировали пробный выезд беспилотных грузовиков на российские дороги. Первый большегруз планируют запустить в 2022 году на трассе М-11. Если тест-драйв окажется удачным, то в ведомстве будут "отправлять" беспилотники с грузом в другие страны, сообщают на официальном сайте ведомства.

Это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году, — резюмировал заместитель министра транспорта России, председатель набсовета ЦТЛ Кирилл Богданов.

Беспилотные автомобили уже тестировали в прошлом году на Ямале. Грузовики проехали без нареканий почти 2,5 тысячи километров. Тогда, участники тест-драйва отметили, что преимуществ у беспилотников множество: экономия ресурсов и времени. Машины на протяжении всего пути не останавливаются, с лёгкостью обходят преграды, им не помеха погодные условия.

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