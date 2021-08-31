Российские дроны-беспилотники будут искать "вражеские" подлодки

В России начали испытывать подводные дроны. Роботы-беспилотники должны находить субмарины противника с помощью гидроакустики, преследовать и передавать информацию в "свой" командный пункт.

Дрона-шпиона разработали в Центральном конструкторском бюро морской техники. Беспилотники гораздо меньше, чем подлодка, поэтому, по мнению конструкторов, для "врага" выследить беспилотник будет затруднительно. Но даже если радары "вражеских" подводных крейсеров засекут аппарат, ликвидировать технику будет очень сложно из-за её небольшого размера. К тому же экономически затратно, пишет РИА Новости.

В бюро отметили, что разрабатывают и "тяжёлую" технику водоизмещением в десятки тонн.

"Аппараты, имеющие большой запас энергии и сложные средства обнаружения", — пояснили разработчики Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

Специалисты отметили, что процесс разработки уже запущен.

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