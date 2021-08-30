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В Подмосковье лось часто приходит на заправку, из-за чего ему грозит опасность

Наука » Экология

В Подмосковье никого не удивляют сохатые во дворах и скверах. Однако в деревне Лаврово лось ходит вокруг заправки так часто, что ему дали кличку. Эксперты рассказали, почему Борька покидает лес.

В Подмосковье лось часто приходит на заправку, из-за чего ему грозит опасность

Местная жительница Милена сообщила, что её детям любопытно наблюдать за Борькой, для них он интереснее, чем зоопарк. Людям понравился лось, однако они переживают, что его может сбить автомобиль.

По словам биолога Максима Дмитриева, в сентябре у лосей возникает гон, они начинают искать самку. В этом случае с ними лучше не контактировать из-за агрессии в такой период.

Есть ещё одно объяснение прогулкам Борьки возле заправки. Там он прячется от комаров и мух.

"Оторваться от мошкары лось может двумя способами — погрузившись в водоём или появившись возле автомобильной трассы. Запах бензина отгоняет насекомых", — объяснила эколог Наталья Морозова в беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Хоть и это место помогает лосю спастись от насекомых, вред ему могут нанести люди. Если Борьку подкармливать чем-то вроде хлеба и капусты, то у животного возникнут проблемы с желудком.

Также Борька может выскочить на проезжую часть и умереть.

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Лось. Всё о животных.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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