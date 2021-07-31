Роскосмос: эксплуатация МКС будет завершена к 2028 году

Из-за устаревшего оборудования использование российского сегмента Международной космической станции после 2024 года может быть рискованным, сообщили в "Роскосмосе".

В связи с этим эксплуатация Международной космической станции будет завершена к 2028 году.

Научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал приступить к разработке проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025, которая станет шагом к создание программы, направленной на освоение Луны и Марса.

До этого предприятия ракетно-космической отрасли будут поддерживать работу российского сегмента МКС и совместно с партнёрами продумывать сценарий завершения её эксплуатации.

Ранее Pravda. Ru эксперт оценил идею "Роскосмоса" создать новую орбитальную станцию.

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