"Роскосмос" заявил о намерении выйти из проекта МКС и создать новую орбитальную станцию. О том, нужна ли России своя космическая станция в интервью "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник в отделе звёздной астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) Марат Абубекеров.

"Конечно, станция нужна. Это связано с тем, что МКС ветшает. Там будут проводиться дальнейшие космические исследования, многие из которых не афишируются. На орбите продолжается изучение человека, и проводятся биологические эксперименты.

Нужно понимать, что появляются новые технологии.

Мы же не ездим на старых машинах, хотя, казалось бы, можно поддерживать старый автомобиль.

Космическая отрасль не стоит на месте, она активно развиваются. Конечно, со временем станцию можно будет заменить. Но когда это будет? Тут точно никто не может сказать. Возможно, это удастся сделать к 2035 году, хотя это, конечно, не ближайшая перспектива", — пояснил эксперт.