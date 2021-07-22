Учёные обнаружили неизвестные науке вирусы возрастом 15 тысяч лет

В тибетском леднике выявили вирусы, о которых наука прежде не знала. Им 15 тысяч лет. Эти вирусы могут заражать клетки в условиях невероятного холода. Об этом рассказали учёные в СМИ Microbiome.

У микробиологов получилось извлечь из льда цельный генетический код. Только четыре вируса есть в научной базе, они из семейства бактериофагов. Оставшиеся 28 вирусов уникальны.

Ещё в 2017 году об опасности глобального потепления, которое растопит ледники и пробудит древние вирусы, рассказывали учёные из французского университета Экс-Марсель. Современные обитатели Земли могут столкнуться с болезнями, от которых страдали и умирали неандертальцы. Древние и пока спящие вирусы не знакомы иммунной системе современного человека.

Кроме того, из-за глобального потепления вирусы могут стать более живучими. Их эволюция приведёт к сложностям в борьбе с ними, даже с помощью хлорки.

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