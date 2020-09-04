Глобальное потепление сделает вирусы более живучими

Вирусы и инфекции обычно не выживают под воздействием высоких температур, солнечного излучения и некоторых микробов.

Но учёные считают, что глобальное потепление может привести к эволюции вирусов, в результате чего бороться с ними будет всё сложнее даже с помощью хлорки.

Специалисты изучили энтеровирусы, которые попадают в окружающую среду через сточные воды. Их выживаемость напрямую зависит от их способности противостоять внешним условиям. Учёные решили проверить, как на них влияет температурные режим.

В лабораторных условиях было создано четыре различных штамма энтеровируса человека, помещённые каждый в свою воду с различной температурой. Для каждого штамма подобрали среду с водой, температура которой была 10 или 30 градусов. Также предполагалось воздействие солнечного света или его отсутствие.

Затем учёные попробовали справиться с вирусами с помощью высоких температур, микробов и света. Также использовалась обработка хлоркой.

В результате оказалось, что вирусы, помещённые в тёплую воду, были более устойчивы ко всем внешним воздействиям.