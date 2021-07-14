Учёные из Сан-Диего нашли способ заряжать электронику с помощью пальца

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали гибкую пластину для пальцев, которая способна вырабатывать электроэнергию, используя человеческий пот. И, похоже, что это изобретение будет особенно полезно в жаркую погоду, которая пока не собирается "уходить", особенно из столицы России.

Устройство будет вырабатывать энергию даже во время сна

Учёные утверждают, что подобное устройство полностью автономно. То есть оно не требует каких-либо дополнительных действий со стороны человека. В отличие от большинства похожих изобретений, которые для выработки пота требуют от человека интенсивных упражнений вроде бега или поездки на велосипеде. Здесь же устройство будет вырабатывать энергию даже во время сна. Так, спустя 10 часов отдыха можно будет зарядить обычные электронные часы (не "умные") на 24 часа.

Учёные не просто так выбрали кончики пальцев, ведь именно там находится самая высокая концентрация потовых желёз во всём организме человека.

"Эта работа — шаг вперёд по отношению к созданию носимых устройств более практичными, удобными и доступными для обычного человека", — сказал соавтор разработки докторант Лу Инь (Lu Yin)

Как вырабатывается энергия

Устройство оснащено прокладкой электродов из угольной пены, которая поглощает пот из пальцев. Затем ферменты на электродах запускают химическую реакцию между молекулами пота — лактатом и кислородом, чтобы произвести электричество. Также под электродами расположена небольшая микросхема из специального материала, которая вырабатывает энергию в том числе и при нажатии.

То есть при работе в Word на том же ноутбуке энергия тоже вырабатывается, но в меньших количествах. Так, за час спокойного набора текста, энергии произведётся на четверть меньше, чем за час сна с "забором пота".

Устройство для поглощения пота

Однако учёные предупредили, что это устройство не предназначено для зарядки таких продвинутых устройств, как смартфоны и "умные" часы.