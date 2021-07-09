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Аномальная жара в Москве продержится до 18 июля

Россия » Центр

В субботу, 10 июля, в столичном регионе кое-где пройдут дожди. Но с 11 июля и до конца следующей недели осадков не ожидается, сообщила в интервью "Радио 1" главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Завтра ожидается небольшое влияние участка атмосферного фронта — местами не исключены кратковременные дожди, может быть, где-то даже прогремит гроза. Атмосферная влажность чуть вырастет. Но потом опять установится сухая жара, которая продлится минимум до 18 июля", — пояснила синоптик.

Воздухе прогреется до температуры выше 30°С.
Жителям столичного региона советуют минимизировать время пребывания на солнце и учитывать повышенный риск лесных пожаров.

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Автор: Снежана Шахова
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