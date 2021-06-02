Касперский: в интернете все атакуют всех, но русские хакеры - лучшие

Когда дело доходит до Интернета, страны постоянно атакуют друг друга, и киберпреступники есть у всех.

Так считает Евгений Касперский, основатель и генеральный директор российской компании, специализирующейся на IT-безопасности "Лаборатория Касперского".

В беседе с газетой "Коммерсантъ" Касперский сказал, что не стоит во всех взломах и атаках, совершённых в интернет, винить русских спецов, хоть они являются одними из самых умелых хакеров.

"На самом деле, все нападают на всех, — сказал Касперский. — Главными жертвами, конечно, являются развитые страны, потому что у них есть, что украсть. Но киберпреступники есть везде — где-то больше, где-то меньше.”

В частности, он отметил, что американских хакеров очень мало из-за компетенции ФБР. Однако другие страны, такие как Китай и Россия, имеют очень развитую индустрию киберпреступности.

"Атаки имеют национальную специализацию. Например, китайскоязычные киберпреступники специализируются на ботнетах (компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в интернет заражено вредоносной программой и управляется бот-мастером- прим. ред), -пояснил компьютерщик. — В Латинской Америке аферисты, говорящие на испанском и португальском языках, в основном занимаются финансами, мошенничеством с кредитными картами и счетами. А Криптоджекинг (схема использования чужих устройств без ведома их владельцев с целью скрытого майнинга криптовалют — прим. ред) -это специальность русскоязычных хакерских группировок. Когда дело доходит до уровня сложности и изощренности атак, на первое место выходят русскоязычные хакеры. И это объясняется просто: техническое образование в стране генерирует много талантливых и компетентных инженеров, которые часто становятся одними из лучших в мире программистов. Именно поэтому у нас есть офис в Москве. В другом месте вы не найдете столько компетентных инженеров. Вы все еще можете найти их в Израиле и Кремниевой долине, но стоимость отличается.”

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