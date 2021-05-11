Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Один из нападавших на школу в Казани удерживает заложников
Количество жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до девяти
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
В России упростили назначение льгот и пособий
Стал известен первый соперник "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку

Наука

В копии книги о насекомых в Англии "Театр насекомых", изданной в 1634 году, обнаружили прекрасно сохранившуюся бабочку. По мнению учёных Тринити-холла Кембриджского университета, возраст находки составляет почти 400 лет.

Сейчас уже невозможно установить, кто и когда вдавил бабочку в складки книги рядом с её изображением. Но можно сказать, что насекомое там находится с того момента, как книга стала частью коллекции Тринити-холла.

Эксперты предполагают, что бабочку поместил в книгу первый владелец издания, ещё в XVII веке.

"Театр насекомых" — первая книга, изданная в Англии, описывающая исключительно насекомых, паукообразных и червей.

В 1996 данный экземпляр был подарен Тринити-холлу семьёй бывшего студента колледжа Лоуренса Стренгмана. Он скончался в 1980 году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Десять самых красивых бабочек
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Один из нападавших на школу в Казани удерживает заложников
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
Количество жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до девяти
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Российский шоу-бизнес
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Новости Европы
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников