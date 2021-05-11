В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку

В копии книги о насекомых в Англии "Театр насекомых", изданной в 1634 году, обнаружили прекрасно сохранившуюся бабочку. По мнению учёных Тринити-холла Кембриджского университета, возраст находки составляет почти 400 лет.

Сейчас уже невозможно установить, кто и когда вдавил бабочку в складки книги рядом с её изображением. Но можно сказать, что насекомое там находится с того момента, как книга стала частью коллекции Тринити-холла.

Эксперты предполагают, что бабочку поместил в книгу первый владелец издания, ещё в XVII веке.

"Театр насекомых" — первая книга, изданная в Англии, описывающая исключительно насекомых, паукообразных и червей.

В 1996 данный экземпляр был подарен Тринити-холлу семьёй бывшего студента колледжа Лоуренса Стренгмана. Он скончался в 1980 году.

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