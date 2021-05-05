Эксперт: китайская ракета обязательно упадёт на Землю

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов в разговоре с "Правдой.Ру" прояснил ситуацию с неконтролируемым падением второй ступени китайской ракеты "Чжанчжэн-5Б".

Ранее сообщалось, что КНР вывела на орбиту модуль своей станции, но не смогла взять под контроль вторую ступень, чтобы затопить её в океане. Ожидается, что ступень упадёт на Землю 8-9 мая.

"Наверняка, есть какие-то оценочные исследования, формулы, которые позволяют сказать, сколько от ракеты упадёт. Вряд ли всё, но что-то упадет обязательно", — заявил Шустов.

"У нас много таких случаев было"

Эксперт напомнил, что в России и Казахстане неоднократно возникали случаи падения обломков ракет.

"У нас ведь таких много случаев было. И наш север, и Казахстан от таких падений страдали. Более того, на Алтае собирали части ракет для того, чтобы очистить территорию. В Архангельской области пытались использовать для заборов, ещё для чего-то. Эта штука не слишком хорошая", — заявил Шустов.

"Ступени падают. Это обычное явление"

По мнению член-корреспондента РАН, ситуацию, когда ступени ракет падают на Землю, можно назвать обычной.

"Ступени падают. И это довольно обычное явление, это один из элементов космического мусора. То есть не тот, который в космосе летает, который из космоса уже падает на Землю. Ракете трудно сгореть полностью, она довольно компактная. Я имею в виду ступени", — сказал Шустов.

Также директор Института астрономии заявил, что ранее жертв от падения несгоревших ступеней ракет не было зафиксировано.

"В принципе, прямых человеческих жертв от падения космического мусора не зафиксировано. Но какие-то последствия, в том числе выражаемые в материальных довольно крупных числах, денежных суммах, это да", — уточнил Шустов.

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