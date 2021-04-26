Британские зоологи выяснили, как улыбаются кошки

Британские зоологи обнаружили ещё один способ, который используют кошки для того, чтобы продемонстрировать свои дружеские намерения или хорошее настроение. Это улыбка. Однако кошки улыбаются не так, как человек. Они щурят глаза и реже моргают, сообщает Scientific Reports.

Любопытно, что кошки способны идентифицировать улыбающегося "по-кошачьи" человека. Поэтому чтобы показать своему пушистому питомцу свои дружелюбные эмоции, нужно прищурить глаза и моргать в два раз реже, чем обычно. Так кошка (не обязательно домашняя) распознает сообщение и ответит взаимностью.

Учёные провели эксперимент. В первом из них принимали участие более 20 котов и их хозяева, которые пытались улыбнуться им на "кошачьем" языке. Второй эксперимент заключался в том, что с кошками общались незнакомые люди.

В ходе первого эксперимента кошки реагировали на хозяев такой же мимикой, а после второго выяснилось, что животные стали более дружелюбно относиться к незнакомцам.

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