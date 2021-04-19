В Японии создали экологичный вид бетона без спирта и цемента

Учёные Токийского университета разработали новую технологию производства бетона на основе спирта. Причём для создания строительного материала не нужен цемент, сообщает портал New Atlas.

Обычно в состав бетона входят заполнитель — песок или гравий, а также цемент, удерживающий наполнитель. Бетон оказывает негативное влияние на окружающую среду. Порядка 8% от общего объёма выбросов углекислого газа приходятся на цементные заводы.

Японские специалисты придумали решение этой проблемы. Они

связали частицы песка при помощи реакции с использованием этилового спирта и катализатора. В экспериментах применялись кварцевый песок, этанол, гидроксид калия и 2,2-диметоксипропан. Для создания смеси они использовали специальный медный сосуд.

Учёным удалось создать довольно крепкий материал. Конечно, полученный на спиртовой основе бетон был менее прочным, чем его цементный аналог, но в перспективе данный показатель планируется улучшить.

Новый вид бетона можно использовать для строительства в местах с неблагоприятными климатическими условиями, а также в процессе освоения других планет.

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