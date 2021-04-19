Древние африканцы добывали мёд ещё 3500 лет назад

В керамических сосудах древней культуры Нок в Нигерии археологи Бристольского университета обнаружили остатки пчелиного воска.

Находка указывает на то, что уже 3500 лет назад жители этой африканской страны занимались пчеловодством. Научная работа опубликована на портале SciTechDaily.

Династия Нок населяла Нигерию с 1000-900 года до нашей эры по 300-200 год нашей эры. Учёные выяснили, что на основе мёда древни африканцы готовили различные напитки и использовали его в качестве подсластителя.

Мёд применялся в лечебных, косметических и технологических целях, а также играл роль герметика и топлива для примитивных источников освещения, отмечает ведущий автор исследования Джули Данн.

Ранее археологи обнаружили в Шотландии доказательство того, люди занимались ткачеством уже в период неолита.

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