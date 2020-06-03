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В Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды

Наука

Археологи обнаружили в Шотландии доказательство того факта, что в период неолита люди уже умели изготавливать себе одежду. Конечно, кусочки ткани не были найдены, но ученым удалось найти ее отпечатки. Их нашли на внутренней части глиняного горшка.

Древний органический материал может сохраниться только в специфических бескислородных условиях, поэтому такие находки являются очень редкими.

Ткани эпохи неолита можно исследовать только на основании вторичных доказательств — например, отпечатков.

Это второй отпечаток одежды эпохи неолита

Первый след археологи обнаружили в Шотландии в 1966 году, а второй недавно. Находка была сделана с помощью современных методик. Специальная компьютерная программа позволяет увидеть детали, которые нельзя увидеть глазом.

По мнению ученых, второй отпечаток одежды мог оставить гончар, который изготавливал горшок. Очень хорошо отпечатался шнур длиной 4 см, а рядом отпечаталась ткань. Что касается техники плетения, что специалисты предполагают, что ткань была изготовлена из льна.

одежда шотландия археологические находки
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В Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды
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