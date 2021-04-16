Три участника экипажа МКС возвращаются домой

Сегодня на родную Землю вернутся трое членов экипажа МКС. В казахской степи произойдет приземление космического корабля "Союз МС-17".

На нем прилетят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Ранее Рыжиков передал командование МКС американке Шэннон Уокер, подарил ей символичный "ключ" от станции и вручил бумажную корону.

За время работы на орбите эти трое совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре — новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа. Рыжиков и Кудь-Сверчков отдельно занимались герметизацией трещин в российском модуле "Звезда" и достигли существенного снижения утечки воздуха — в три раза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.