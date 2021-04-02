На МКС продолжают бороться с утечкой воздуха

Экипаж Международной космической станции продолжает бороться с утечкой воздуха в российском модуле.

Сейчас, как стало ясно РИА «Новости» из переговоров в Центре управления полетами, россиянин Сергей Рыжиков проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов. От него требуют помимо уже наложенного слоя герметика нанести еще один, пока первый не застыл и это не стало невозможным.

Сама утечка была обнаружена еще в сентябре 2019 года.

В середине марта экипаж Международной космической станции сообщил, что заделка двух трещин не помогла остановить утечку воздуха.

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