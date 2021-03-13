На МКС продолжается утечка воздуха

Экипаж Международной космической станции сообщил, что заделка двух трещин не помогла остановить утечку воздуха.

На 10:00 МСК 13 марта давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляло 678 миллиметров ртутного столба. Накануне вечером давление в камере модуля составляло 730 миллиметров. Об этом российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами.