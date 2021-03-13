Экипаж Международной космической станции сообщил, что заделка двух трещин не помогла остановить утечку воздуха.
На 10:00 МСК 13 марта давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляло 678 миллиметров ртутного столба. Накануне вечером давление в камере модуля составляло 730 миллиметров. Об этом российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами.
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