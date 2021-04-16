Норвежские биологи раскрыли причину вымирания стеллеровых коров

В период плейстоцена ареал обитания стеллеровых коров простирался от Японии до Калифорнии. Но в середине XVIII века они остались только на севере Тихого океана. Норвежские биологи решили выяснить, почему это произошло.

Они проанализировали ДНК, извлечённую из черепа стеллеровой коровы, и пришли к выводу, что эти морские животные начали вымирать ещё до встречи с людьми.

К исчезновению стеллеровых коров привели климатические изменения и повышение уровня Мирового океана.

Источником пищи этих морских обитателей были водоросли на мелководье, а погружаться глубоко под воду они не могли. Когда водоросли стали для них недосягаемыми, животные стали вымирать.

Но к их полному исчезновению привели люди, которые на них охотились. В XVIII они истребили одну из последних популяций стеллеровых коров вблизи Командорских островов, сообщает Nature Communications.

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