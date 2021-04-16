Деятельность человека затронула 97% площади Земли

Специалисты Кембриджского университета оценили изменения, которым подверглась наша планета за последние 500 лет. Научная работа опубликована в издании Frontiers in Forests and Global Change.

Оказалось, что на Земле осталось всего 2-3% нетронутых человеком мест.

"Площадь нетронутых уголков природы оказалась в десять раз меньше, чем на то указывали предыдущие оценки. Самые большие территории такого рода находятся в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке, на севере Канады, в некоторых частях Амазонии и Конго, а также в Сахаре", — сообщают учёные.



Таким образом, антропогенная деятельность охватила 97% территорий Земли.

Экологи считают, что сейчас на Земле происходит шестое массовое вымирание, вызванное деятельностью человека. За последние 200 лет его темпы выросли примерно в 114 раз.

Люди истребляют животных, вырубают леса. Всё это приводит к разрушению экосистем. В результате снижается уровень внутривидового и межвидового разнообразия флоры и фауны. Животные и растения не могут адаптироваться к меняющимся условиям среды.

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